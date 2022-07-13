光復鄉飆38度 花蓮連5天亮高溫紅燈

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中央氣象局13日發布高溫資訊，受太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，提醒民眾慎防熱傷害。圖為民眾午後走在高雄市鹽埕區街頭，有人撐起陽傘遮擋毒辣陽光。中央社記者董俊志攝 111年7月13日

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局表示，今天最高溫為花蓮光復攝氏38度，花蓮連續5天亮高溫紅燈、其中3天38度以上，明天雙北、宜花仍要留意高溫；南方水氣預估午後為南部及各地山區帶來局部較大雨勢。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉38度，高溫前10名皆達36度以上，其中有5處在花蓮，另外包含屏東、宜蘭、台東等地。

根據氣象局資料，今天已經是花蓮縣連續第5天出現極端高溫，自9日起就出現超過37度高溫、達37.9度，10日最高來到38.8度、11日為38.3度，昨天則是37.5度。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，近日風向為東南風，花蓮因為縱谷地形，高溫發生在弱風處，這幾天主因是雲量少、日照強烈，並非焚風造成；預估明天雙北、宜蘭、花蓮仍需留意高溫，並持續針對花蓮發布高溫紅燈，有機會達38度以上。

黃恩鴻表示，明天南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後南部地區及各地山區並有局部較大雨勢發生。

黃恩鴻提到，15日至18日受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東北部地區及其他山區局部短暫雷陣雨；北部及東半部地區高溫炎熱，大台北地區有機會37度高溫，台東可能有焚風。

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黃恩鴻說，19、20日中南部地區易有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，觀察未來7至10天主要都受太平洋高壓影響，今明兩天雖然受南方熱帶擾動水氣北移影響，但降雨範圍較侷限；15日起至22日可能都會是高溫炎熱的天氣，尚未有熱帶系統發展的跡象，氣象局會持續觀察。（編輯：陳清芳）1110713