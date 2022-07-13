台鐵桃園臨時站空調故障 更新前先裝水冷扇散熱

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台鐵桃園車站售票大廳冷氣故障，廠商預計8月動工，但修復卻需200個工作天。台鐵13日表示，考量施作工期長且正值夏日，桃園站剪收票口已裝設2台水冷扇，車站大廳也將增設水冷扇加強空氣流通，同時評估安裝排氣扇以提高空氣流通性，改善候車環境舒適度。（民眾黨桃園市長參選人賴香伶提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月13日

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台鐵桃園車站目前是鐵道局配合桃園鐵路地下化工程，新建的臨時站，民國104年啟用，去年就發現2台空調主機故障，遭外界批評車站大廳悶熱，台鐵正辦理更新，並先裝水冷扇散熱。

台鐵今天發布新聞稿，說明去年辦理桃園臨時站空調保養時，發現2台空調冰水主機故障無法修復，台鐵隨即洽鐵道局提供預算經費辦理更新，但未獲回應，台鐵考量夏季氣候異常炎熱，今年自籌經費，辦理空調更新招標，4月26日開標、5月31日決標，金額新台幣328萬餘元，預計8月1日開工。

台鐵說，空調更新工程期間，考量施作工期長且正值炎炎夏日，目前桃園站剪收票口已裝設2台水冷扇外，車站大廳將再增設水冷扇，加強空氣流通，同時評估安裝排氣扇加強站體熱氣排出，期能提高空氣流通性，改善候車環境的舒適度。

因台鐵估計更換空調主機須200的工作天，也遭質疑拖太久。

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台鐵說，桃園臨時站空間有限，空調冰水主機設置於頂樓，下方緊鄰電車線及軌道，為確保行車安全，工程作業必須利用列車停止營運時段，辦理夜間封鎖斷電才能施作，另工程還涵蓋所經管道、送風機等測試、清潔、保養或零組件更換，所需工期較長。

台鐵表示，會努力協調廠商，提早備料並加派人手等方式，在確保安全無虞的情形下，盼能縮短工期至150個日曆天。（編輯：陳政偉）1110713