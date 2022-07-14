新人回部落為父圓咖啡產業夢 相約神木下婚禮

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觀光局阿里山國家風景區管理處14日在台北舉行記者會，邀請新人到阿里山神木完成人生大事，同時推廣高單價的國產阿里山咖啡。中央社記者王飛華攝 111年7月14日

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）阿里山國家風景區管理處神木下婚禮邁入第16年，今年將於10月30日登場。阿美族的楊趙睿君愛相隨，陪著鄒族陳瑜安回到部落為陳瑜安父親圓咖啡產業夢，2人也相約神木下的婚禮。

楊趙睿君與陳瑜安今天穿著原民婚禮服飾裝扮出席「阿里山神木下婚禮」記者會，2人原本都是在台北的上班族，楊趙睿君是公務員，為圓陳瑜安父親咖啡產業夢，2人回到阿里山部落打拚。

陳瑜安說，他父親種植咖啡生豆15年，生豆品質一直受到烘焙師及業者肯定，父親一直希望能開創屬於自己的咖啡品牌，陳瑜安2020年底決定返鄉投入咖啡產業，感謝楊趙睿君一路陪著她創業，2人一起學烘焙咖啡豆，楊趙睿君並轉調到嘉義的公家單位，2人決定參加神木下婚禮。

陳瑜安說，觀光局阿里山國家風景區管理處開設的課程非常實用，給予她創業的信心，現在父親和弟弟種咖啡豆，她負責烘焙和行銷，楊趙睿君假日就回部落幫忙，最近實體店面也開張，咖啡維繫了一家人的甘苦香甜，但他們仍持續學習，希望烘出來的咖啡更香醇。

阿里山國家風景區管理處統計，「神木下婚禮」至今已陪伴248對新人見證幸福，成功刻劃阿里山的浪漫新印象。

神木下婚禮，承襲鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，通過部落婚禮充滿寓意的結婚習俗，將新人的結合化作留存心間的永恆感受，同時置身香林神木群構成的森林系婚禮場景，於神木前互許真愛諾言。

今年阿里山管理處更推出心意滿滿的結婚伴手禮，包括「好日子禮盒」，融入阿里山唯美地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選深具在地特色物產品牌，以及來吉部落好鄒道愛情豬禮盒。

阿里山管理處今年也打造「阿里山渡假婚旅」，揉合在地自然人文資源與觀光產業，特別將當地產業融入體驗行程，加入蘊含祝福意味的「團茶」手作活動，象徵夫妻同心協力面對。

今年阿里山管理處特別與愛玩美旅行社合作開發「神木下婚禮家屬限定遊程」，讓新人在參與神木下婚禮系列遊程的同時，也可以邀約家人們一同遊玩體驗阿里山的美好景緻，並且在神木下完成證婚活動後，與家人一同於阿里山賓館共享幸福午宴。

神木下婚禮網址https://bao-ming.com/alishanwedding，即日起可報名。（編輯：陳政偉）1110714