長榮再獲國際大獎 全球最佳航空第8名

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）長榮航空再獲國際肯定，國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評選為2022年全球20大最佳航空公司第8名，比去年進步1名。

長榮航空發布新聞稿，AirlineRatings.com今天公布最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）評選結果，長榮航空獲「2022年全球20大最佳航空公司–第8名」殊榮，是台灣唯一入榜的航空公司。

AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞．湯瑪士（Geoffrey Thomas）表示，長榮航空自1992年首創全球第4艙等「經濟豪華艙」，一直是服務創新的先驅，造就了其產品和服務在航空市場的卓越表現。

長榮航空說，追求完美飛安及更優質服務，是長榮航空飛航30多年來持續堅持的目標，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創全球航空產業的情況下，仍獲得全球旅客肯定，這是長榮航空成員的榮耀，更是精進各項服務的最佳動力。

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AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球385餘家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2022年推薦搭乘的全球20大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

長榮航空今年已獲得AirlineRatings.com評選「全球二十大最安全航空公司-第9名」、「COVID-19防疫七星級認證」，6月份收到航空乘客體驗協會（APEX, Airline Passenger Experience Association）頒發「全球五星航空公司」、「全球最佳客艙服務」、「東亞最佳航空」等多個獎項，及SKYTRAX的「五星級航空（5-Star Airline）」最高認證。（編輯：管中維）1110714