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阿里山公路公田段邊坡刷坡 18日起交管

2022/7/15 13:17（7/15 13:46 更新）
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阿里山公路（台18線）41.7公里處（公田路段）110年6月及8月間因豪雨造成邊坡湧出泥流掩蓋路面，阻斷交通，阿里山工務段將自18日起進行刷坡工程，施工時實施交通管制。（第五區養護工程處提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月15日
阿里山公路（台18線）41.7公里處（公田路段）110年6月及8月間因豪雨造成邊坡湧出泥流掩蓋路面，阻斷交通，阿里山工務段將自18日起進行刷坡工程，施工時實施交通管制。（第五區養護工程處提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月15日
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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）阿里山公路41.7公里處去年6月及8月間因豪雨，造成邊坡湧出泥流掩蓋路面阻斷交通，阿里山工務段自18日起進行刷坡工程，施工時進行每20分鐘放行1次交通管制，假日不管制。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇今天告訴中央社記者，阿里山公路（台18線）41.7公里處（公田路段）去年6月及8月間，因山區降豪雨，邊坡含水量太多，造成邊坡泥流掩蓋路面，阻斷通行。

蔡衛勇表示，第五區養護工程處已申請經費進行災害修復工程邊坡刷坡作業，阿里山公路41.7公里處自18日起至今年11月14日進行施工，這段期間將實施交通管制，管制時間為每日上午7時至下午5時，採每施工20分鐘後放行1次，例假日不管制。

蔡衛勇指出，施工期間，籲請上山的遊客配合交管人員指揮，避免發生事故。（編輯：張芷瑄）1110715

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