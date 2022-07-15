200家廢車回收獲評平均近滿分 報廢一站通收成效

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）環保署今天表示，1月推動的「廢車回收一站通」平台，5、6月舉辦舊車回收填卷評等活動，除抽大獎回饋參與者，200家回收業者獲評3分到滿分5分，平均4.7分，多數服務品質達水準。

環保署資源回收管理基金管理會今天發布5、6月間舉辦「舊車回收給評抽好禮」活動，7月15日在律師見證下抽出Gogoro VIVA MIX BELT電動機車1名、iPhone 13（128G）手機1名、iPad 9（64GB）平板2名，以及Garmin vivosmart 4心率手環7名等大獎幸運得主。

回收基管會執秘王嶽斌接受中央社記者電話訪問時說，5、6月間回收11萬1000輛舊車（汽車及機車），其中有1萬2239名車主填了問卷，對前往回收舊車業者進行評分，分數從0到5分，總計200家的分數區間落在3到5分不等，平均4.7分，顯示多數服務品質達水準。

他說明，環保署1月推動「廢車回收一站通」平台，結合交通部及財政部整合了7大服務，包含「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」、「申請回收獎勵金」、「淘汰老舊機 車補助」及「淘汰老舊機車換購電動機車減碳效益」 ，讓民眾在家即可透過網路完成所有申辦作業。

他並說，5分的業者數量有達到兩位數，不過每一家獲車主填寫問卷數量不一，同為滿分5分，其中有的業者的填寫問卷數量達700多份，仍是滿分。

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反之，他說，當然少數獲評3分的業者，就被民眾反映應改善問題包含打電話沒人接、留言很久才回，或是早到或遲到之類的不準時問題，以及約回收時間排得太久，例如3週之後，回收基管會將會輔導業者強化服務。

最後，回收基管會提醒得主，抽獎結果會公告在環保署資源回收網頁、廢車回收一站通及Facebook粉絲專頁，收到電話或電子郵件通知後，請於8月15日期限內領獎。（編輯：陳政偉）1110715