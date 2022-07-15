交通人流顯示台灣防疫意識高 中研院研究登期刊

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）台灣2020年出現首例COVID-19本土個案後的期間，中研院研究發現，相較於國外，即便國內疫情輕微且無強制管制，台鐵及國道車流量仍有劇烈變化，顯見台灣民眾自主防疫觀念強。

中研院經濟研究所特聘研究員陳恭平、副研究員楊子霆與台大經濟學系副教授楊睿中研究COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的人流狀況，利用台鐵運量、國道小客車流量等公開資料，分析COVID-19疫情對公共與私人運輸的影響以及這些變化對經濟活動空間分布的影響，研究成果近日登上國際期刊「城市經濟學雜誌」（Journal of Urban Economics）。

根據研究論文，中研院研究團隊發現，當台灣2020年出現第1例COVID-19本土案例後的這段期間，雖然政府沒有強烈的封城等管制，與國外相比國內疫情也輕微許多，但台鐵運量仍下降了60%，而同一時期高速公路的小客車車流量卻逆勢增加20%。

此外，受到交通運量的改變，夜間光照與零售業銷售額的資料也顯示，靠近主要火車站附近的經濟活動在疫情之後顯著衰退。

陳恭平告訴中央社記者，國外也有類似研究希望能探討疫情對人流自發性的影響，由於國外疫情較嚴峻，可能有封城等強制性措施，但台灣出現首例本土案例後，政府並沒有強烈管制，因此提供了理想的研究環境。

陳恭平也提到，國外有研究顯示，當疫情嚴峻時，公共運輸及私人運具的使用也會有大幅改變，相較於國外每天幾萬幾千個案例，台灣當時每天頂多30個確診病例，但台鐵、國道的數據仍出現劇烈變化。

此外，在2021年5月台灣升為防疫第3級警戒前，台灣因已多日沒有出現本土確診案例，高鐵的人流其實已恢復到疫情前，但在升為第3級警戒後，人流量卻在瞬間趨近於零，「變化更劇烈」，這都顯示台灣民眾自主防疫觀念相當強烈，讓人民自發性的降低風險。

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陳恭平也說，部分國家施行疫情管制措施時，有人民會上街抗議，但台灣卻沒有如此情況，人民反而自發性的防疫，這也是有助於台灣2020年疫情不嚴重的主要因素之一。

陳恭平最後提到，台灣過去歷經SARS的經驗可能對人民及政府帶來劇烈影響，也對於政府建立對付傳染疾病有一套機制，因而在這次面臨COVID-19疫情期間，都深深影響人民或是政府對防疫的想法，而相較於當初SARS疫情，COVID-19疫情持續的時間更長，也有可能對經濟活動的空間分布造成長期結構性改變等。（編輯：陳政偉）1110715