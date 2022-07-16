高雄廢棄物過溪棄屏東 環保局長駐點命移除

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（中央社記者李卉婷屏東16日電）屏東內埔鄉一處土地遭舉發現場堆置廢酸桶，經查來自高雄大寮，今天在屏東縣環保局長顏幸苑親自率隊，會同警方依法責成行為人立即清除。並於下午2時調派2台吊車進行移置作業。

依屏東縣政府環保局會同內埔警分局清查，這批疑裝廢鹽酸的桶裝廢棄物，原堆置在高雄大寮，因遭人舉發，李李姓男子在6月25日過溪運到內埔陽濟路與清華路路口土地堆置，現場共有30多桶不明廢棄物，上周還有一桶因破損滲漏，散發刺鼻酸味引發民怨。

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環保局獲報，多次要求李男及地主移除未獲回應，局長顏幸苑上午帶隊駐點，並通報警方協助，李男這才加快清運速度。為避免影響環境品質，依法責成行為人立即清除，業者下午2時調派2台吊車進行移置作業。

環保局表示，行為人雖稱已獲地主同意，但任意棄置有害事業廢棄物，已觸犯廢棄物清理法第46條規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。週一將進行土壤及地下水採樣檢測，釐清滲漏酸液有無擴散汙染。（編輯：孫承武）1110716