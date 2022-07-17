達賴喇嘛西藏宗教基金會贈匾朝天宮 迎回首尊媽祖

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（中央社記者蔡智明雲林縣17日電）達賴喇嘛西藏宗教基金會仿50年前在台藏人領袖嘉瑪桑佩贈朝天宮匾額「恩敷宇宙」重刻新匾今天贈予朝天宮，並迎回藏傳佛教第一尊媽祖神像，秉持達賴喇嘛理念與其他宗教交流、和諧相處。

財團法人達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參和多名藏傳佛教法師今天到北港參拜媽祖，並以達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長名義致贈「恩敷宇宙」匾額，受到朝天宮董事長蔡咏鍀、前北港鎮長張勝智等人熱烈歡迎。

北港朝天宮董事蘇健榮告訴中央社記者，50年前在台藏人領袖嘉瑪桑佩贈予朝天宮匾額「恩敷宇宙」，今天朝天宮與藏人再續前緣，達賴喇嘛西藏宗教基金會仿50年前舊匾再製新匾贈朝天宮。

達賴喇嘛西藏宗教基金會除了贈匾，也從朝天宮分靈迎回藏傳佛教第一尊媽祖神像；格桑堅參接受媒體聯訪表示，達賴喇嘛作為世界最為盛名的宗教領袖，他期許各宗教都能和諧相處，有更多交流。

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格桑堅參說，1959年達賴喇嘛帶領8萬藏人流亡印度，台灣人協助建立寺廟，讓他們從新拾起藏傳文化，現在印度已成了非常好的學習基地，培育出眾多法師都是佛學博士，很多法師來台灣希望將自己所學回饋給台灣社會。

蔡咏鍀說，朝天宮與佛教有很深關係，朝天宮的媽祖是和尚從中國請來台灣的，所以朝天宮很多禮儀都沿用佛教儀式，朝天宮也期待與台灣其他寺廟及宗教一起祈福、交流。（編輯：陳仁華）1110717