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遭冒名要求民眾加LINE 三竹澄清：當心詐騙

2022/7/18 11:27
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（中央社記者吳家豪台北18日電）近來傳出詐騙集團冒用企業名義，宣稱有急事要求民眾加LINE，軟體開發商三竹資訊也受到波及。三竹今天發聲明澄清，三竹員工或客服不會發任何形式的訊息要求民眾加LINE帳號，呼籲投資人當心詐騙陷阱。

三竹表示，詐騙集團成員佯裝是三竹員工或客服人員，透過Apple的iMessage功能發訊息，稱有急事請民眾加LINE，待民眾誤信上鉤後，會照三餐聊天噓寒問暖，或關心民眾看盤軟體的使用情況、假意請教民眾是否對看盤軟體有改善建議，意圖取得民眾信任。

當民眾欲回撥電話確認詳情時，詐騙集團成員會以「剛剛會議中沒接到電話」、「拜訪客戶中不便接聽」等各種理由推卻，以避免被拆穿是假冒身分。

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三竹強調，從未透過簡訊或Apple的iMessage發出訊息要求民眾加LINE，也沒有贊助任何投資顧問活動，更不會邀請金融分析師提供免費診股、股市分析、技術戰法授課、飆股相送等服務；以「三竹股市」、「三竹資訊」、「三竹簡訊」、「三竹客服」、「三竹人員」等各種名義發送的簡訊都是詐騙集團假冒，收到的民眾可直接封鎖並回報為垃圾訊息。

三竹指出，除了不斷和電信業者及165刑事警察聯繫通報詐騙新梗、設下關鍵字限制阻擋詐騙之外，也不斷檢舉詐騙集團在LINE註冊的人頭賬號，已於第一時間向警方報案並受理完成，呼籲用戶勿點選不明連結、勿加不明帳號、別加入陌生投資群組，也不可輕易匯款或提供個人帳戶給不明人士。（編輯：郭無患）1110718

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