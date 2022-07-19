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對流雲系旺盛 18縣市大雨特報、雙北桃竹大雷雨

2022/7/19 15:16（7/19 15:30 更新）
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氣象局19日下午對全台18縣市發布大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局19日下午對全台18縣市發布大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北19日電）對流雲系發展旺盛，氣象局今天下午對全台18縣市發布大雨特報。另外也先後針對桃園市、新竹縣、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，請民眾注意。

大雨特報地區為：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

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中央氣象局指出，今天對流雲系發展旺盛，下午易有短延時強降雨，雲林以北地區及東半部、嘉義、南部山區易有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。（編輯：陳清芳）1110719

台北市19日白天高溫炎熱，午後中山區下起大雷雨，民眾撐傘快步過馬路。中央社記者王騰毅攝 111年7月19日
台北市19日白天高溫炎熱，午後中山區下起大雷雨，民眾撐傘快步過馬路。中央社記者王騰毅攝 111年7月19日
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