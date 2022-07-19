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鄭明典：台灣有海風調節 不易有長時間極端高溫

2022/7/19 09:56（7/19 10:28 更新）
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氣象局長鄭明典表示，台灣有海風調節，不易有長時間極端高溫。圖為墾丁海邊戲水人潮。（中央社檔案照片）
氣象局長鄭明典表示，台灣有海風調節，不易有長時間極端高溫。圖為墾丁海邊戲水人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北19日電）歐洲近日熱浪來襲，台灣也持續高溫，氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台灣有海風調節，不易有長時間極端高溫，但歐洲內陸型國家一旦熱起來就「越來越熱」，直到天氣型態轉變。

熱浪來襲使法國吉倫特省森林大火持續延燒，許多居民與動物被迫撤離，其他山區也出現大規模野火。不少城市出現創紀錄高溫，巴黎預計氣溫將再攀升。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享日暈的照片，並解釋持續好多天都可以看到美麗的日暈，表示天氣型態變化不大，還在持續中。

鄭明典說，持續的天氣型態，在乾熱的地方，地面因為高溫會越來越乾，地越乾就越容易增溫；所以熱浪常常走極端，一旦熱起來就越來越熱，直到天氣型態轉變。

鄭明典進一步說明，台灣因為有海風調節，不容易出現長時間的極端高溫，內陸型國家就沒那麼幸運；最近歐洲的熱浪很可怕，已經會熱死人了。

氣象局提醒今天中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣及屏東縣仍有36度以上高溫發生的機會。（編輯：張芷瑄）1110719

中央氣象局19日發布高溫資訊，雙北、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局19日發布高溫資訊，雙北、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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