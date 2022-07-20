華梵暑期無人機空拍班 大一新鮮人可免費參加

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（中央社記者許秩維台北20日電）華梵大學今年開辦「暑期體驗學習課程」，供高中職學生免費體驗，7月25日起推出的「無人機飛行空拍剪輯班」，更開放9月將進華梵就讀的大一新鮮人免費參加。

華梵大學今天發布新聞稿指出，台灣無人機前景大好，華梵每次開辦無人機菁英飛手培訓班，都是班班爆滿；今年2月再成立雙北地區綜合大學首座無人機學術科專業考場，並規劃開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用的6合1模組課程，輔導在學生取得無人機操作證照。

為了讓大考結束的高中生放鬆身心，華梵大學將在暑假開辦「無人機基本飛行暨空拍剪輯班」，由全台首批取得無人機飛行證照的江明福總教官團隊，於國家考場帶領學員實地操課，從定點起降、四面停懸等基本飛行訓練開始學起，再加入航拍攝影構圖運鏡、各式場景拍攝、航拍剪輯後製實作等精彩課程，希望將生手打磨成能輕鬆駕馭無人機的菁英飛手。

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華梵大學表示，「無人機基本飛行暨空拍剪輯班」開課時間為7月25日至8月4日的週一至週四，課程費新台幣2萬元並供住宿，一般民眾可自費報名；今年透過獨招等管道錄取華梵的大一新生，可享有課程費全免的優惠。

除了無人機專業課程，華梵大學今年暑假還為高中職生與大一新生開辦多梯次的「暑期體驗學習課程」，包括小公仔3D建模、藍芽音箱DIY、網紅攝影、3D列印、玩絹印、蠶絲蠟線編織幸運手環、中華茶藝與茶席美學等實用又有趣的特色課程。（編輯：張芷瑄）1110720