9縣市高溫資訊 吳德榮：23至25日最熱

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天對雙北等9縣市發布高溫資訊，其中花蓮可能達攝氏38度以上。氣象專家吳德榮表示，今明兩天氣溫略升，23至25日氣溫推升至最高，預計26日起逐日微降，但仍晴朗酷熱。

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會；新北市盆地，雲林縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；台北市盆地，台南市、屏東縣近山區或河谷，台東縣縱谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬，今天至26日熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣晴朗酷熱、將出現極端高溫，雖不符合世界氣象組織的熱浪定義，但帶來熱傷害的威脅不可小覷，稱為類熱浪並不為過。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今、明兩天氣溫又比昨天略升，大部分地區最高氣溫將升至38度以上，各地晴朗酷熱，要防熱傷害，中午前後避免戶外活動；午後僅山區有零星局部降雨的機會。

吳德榮說，23至25日持續晴朗酷熱，氣溫推升至最高，部分地區的極端高溫有挑戰該地最高溫紀錄的機會，應慎防熱傷害；26、27日高溫逐日微降、仍在高檔，各地仍晴朗酷熱，應持續注意。（編輯：管中維）1110721