嬰幼兒莫德納開打 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）中央與各地方政府共同推動滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納COVID-19疫苗接種作業自今天起實施，開打首日狀況受關注，指揮中心指揮官王必勝今天下午2時記者會說明相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，疫苗接種作業不間斷，今年截至7月18日止，累計103名兒童本土重症病例，其中22例死亡，年齡中位數4歲，以3歲以下50例為多。因此，為加速提升滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒免疫保護力，指揮中心將與各地方政府共同推動相關接種作業。

依各縣市回報作業情形，合約醫療院所將陸續於今天起提供接種嬰幼兒莫德納疫苗接種，另計13縣市設立接種站將陸續於22、23日起開設，接種地點位於學校、活動中心、體育館、圖書館，民眾可至各縣市衛生局網站查詢。

昨天新增2萬6943例本土個案，個案數雖較前一天高，但與上週同期相比，整體疫情趨勢持續下降，昨天新增死亡最年輕個案是一名40多歲女性，未曾接種任何一劑疫苗，家中昏迷後送醫死亡，經檢驗也確診。

近期國際Omicron亞型變種病毒BA.4、BA.5疫情再起，王必勝推估，當BA.5開始在社區流行，單日確診數確實有可能飆破4萬例。

指揮中心昨天公布，據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，自明天起擴大第4劑接種對象，開放50歲以上民眾施打，需與第3劑間隔5個月。

根據指揮中心統計，今年1月至7月19日，本土輕症、無症狀個案累計425萬8640例、占99.55%，中症累計1萬830例、占0.25%，重症累計8644例、占0.2%，其中死亡累計7465人。（編輯：管中維）1110721