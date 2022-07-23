大暑假日出遊消暑趣 沙灘水樂園湧人潮

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全台飆高溫，民眾出遊消暑，麗寶樂園渡假區估計23日雙園的入園人潮會再創近期新高，預估近1萬人。（麗寶樂園渡假區提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月23日

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（中央社台北23日綜合報導）今天是農曆24節氣中的大暑，全台18縣市有高溫燈號資訊。各地水樂園湧入戲水人潮，沙灘及海域也出現戲水、風箏衝浪的民眾，雖艷陽高照，許多民眾選擇泡水消暑，清涼一夏。

全台飆高溫，民眾出遊消暑去，台中市上午11時出現35度高溫，麗寶樂園渡假區的探索世界、馬拉灣雙園一早湧入出遊人潮，許多遊客到馬拉灣清涼消暑、悠游泡水，圖個爽快。麗寶樂園渡假區估計今天雙園的入園人潮會再創近期新高，預估近1萬人。

正值暑假期間，劍湖山世界水樂園設施全面開放，並在假日推出水陸一票暢玩集客策略，暑假假日入園人數比今年6月未開放水樂園的假日人數成長3倍以上。

「2022雲西海洋音樂祭」從今天至8月7日連續三個週末在雲林縣三條崙海水浴場舉辦，包括歌手演唱、沙灘排球、挽袖淨灘、微醺餐桌及夏日市集等活動，讓民眾玩得過癮。

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南台灣今天艷陽高照，戲水人潮不畏強烈陽光，踏浪追逐、拍照留影。台南市政府觀光旅遊局表示，台南市南區沙灘、馬沙溝、北門雙春等海域，不論是風箏衝浪、手拉風帆或下海戲水，人數比平日多，不少人寧願下水消暑，也不願待在冷氣房。

高雄市輪船股份有限公司表示，早上到中午前，搭船前往旗津的人潮還沒有很多，可能因為天氣太熱民眾不想出門，但預計下午4時後會開始出現人潮。旗津區旗下里里長夏嫣則說，上午天氣好，旗津海水浴場有玩水人潮，但沒有特別多；當地店家也表示可能因為天氣實在太熱，上午人潮還好。（編輯：郭諭儒）1110723