生醫知識難懂 台科大辦展圖文敘事讓科學變簡單

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台灣科技大學設計系和台灣精準健康促進協會合作，23日起在國立台灣科學教育館推出展覽「健康城市揭秘」，以有趣圖文、擬人化資訊，將科學變得輕鬆易懂。（台科大提供）中央社記者陳至中傳真 111年7月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）生物醫學知識常給人艱澀難懂的印象，台灣科技大學設計系和台灣精準健康促進協會合作，今天起推出「健康城市揭秘」展覽，以有趣的圖文、擬人化資訊，將科學變得輕鬆易懂。

台科大今天發出新聞稿，今天起在國立台灣科學教育館舉辦「健康城市揭秘」展覽，展期到10月2日。

台科大設計系副教授林廷宜表示，團隊希望利用輕鬆有趣的圖文敘事介紹，將困難的基因資訊用簡單明瞭的擬人方式傳達給大家。

展覽運用擬人化的方式，例如設計出基因寶寶有各自的生日、體型、身高、體重，職業甚至是位置，展現基因在醫學上的意義和特色。林廷宜表示，基因故事還搭配時事情境，像是LDLR基因變異與家族性高膽固醇血症有關，團隊就將海運塞港堵住的畫面和膽固醇堵塞連結，希望讓每個人更容易看懂。

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台科大設計所學生施宇恩提到，對於罕見疾病基因，團隊也特別以溫馨、同理心的手法和畫面帶大家認識。像是介紹龐貝氏症，就結合熱門電玩遊戲，來呈現基因與疾病的關係。

台科大設計所學生王蓓恩則說，這是第一次透過設計、圖像化的方式，來傳達健康科學知識和生醫資訊，希望透過角色、說故事的方式，讓大家輕鬆地用圖像容易了解內容，也可有想像的畫面。（編輯：陳政偉）1110723