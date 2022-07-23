台北飆38.3度創入夏以來新高 24日仍有極端高溫

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農曆24節氣中的大暑23日到來，各地天氣炎熱。不少民眾下午前往天母運動公園參加戶外活動，不忘撐傘遮陽，避免曬傷。中央社記者裴禛攝 111年7月23日

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）今天太平洋高壓勢力仍強，各地晴朗炎熱，中央氣象局觀測，台北市高溫達攝氏38.3度，是台北氣象站今年以來最高紀錄，氣象局預測，台北明天仍可能連續出現38度極端高溫。

氣象局說，今天各地氣溫普遍都有33至38度，各縣市皆發生局部地區36至38度以上高溫，最高溫出現在花蓮玉里的40.4度，新北市板橋也有38.4度，而台北市台北站38.3度則創今年該站的最高紀錄。

氣象局預報，明天持續受太平洋高壓影響，各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，只有午後山區有零星降雨；各地高溫都可以達到33至38度，全台各地容易出現局部36度以上的高溫，尤其桃園以北、東半部及屏東地區有38度以上極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分。

氣象局說，都會區在夜間也容易有30度左右的溫度，夜間活動也須留意，慎防熱傷害。

氣象局也持續發布全台18縣市高溫燈號資訊，只有新竹市除外。（編輯：陳政偉）1110723

農曆24節氣中的大暑23日報到，全台各地天氣高溫炎熱，午後北市晴空萬里，天母運動公園內滿是人潮，有民眾以毛巾披頭，遮陽防曬。中央社記者裴禛攝 111年7月23日