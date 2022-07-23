大暑18縣市亮高溫燈號 吳德榮：類熱浪發威 大台北可能挑戰40度

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）今天是農曆24節氣中的大暑，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局上午持續發布18縣市高溫燈號資訊，包括雙北等7縣市可能有攝氏38度極端高溫。氣象專家吳德榮今天預估，大台北地區可能挑戰攝氏40度。

氣象局發布的高溫燈號資訊為台北市、新北市盆地，桃園市地區、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。

另屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局提醒，民眾避免戶外活動，若必要外出時應注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新歐洲中期天氣中心（ECMWF）模式模擬顯示，受「熱帶大陸氣團」乾熱空氣影響，今天至25日持續「晴朗酷熱」。

吳德榮形容今、明2天的天氣是「類熱浪」發威，預估氣溫將再推高，花東縱谷有升至42度的機率，大台北也有挑戰40度的可能。

吳德榮說，各地中午前後紫外線達「危險級」，應避免戶外活動，慎防「熱傷害」。（編輯：張芷瑄）1110723