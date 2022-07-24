預防影響軌道事件重演 台鐵局鐵道局實地演練
2022/7/24 10:07
（中央社記者余曉涵台北24日電）日前發生多次鐵道局施工影響台鐵行車事件，為了預防事件重演，台鐵局與鐵道局日前以無腳本方式，進行台南計畫工地災害事故模擬演練，要確保台鐵營運安全。
鐵道局工程日前多次出包，影響台鐵局行車安全，包含南鐵地下化工程導致路線下陷，導致列車延誤；台南鐵路地下化工程吊鋼絲不慎導致區間車擦撞圍欄；鐵道局工程導致鳴日號晃動事件等。
台鐵局今天發布新聞稿表示，為了提升鐵道局臨軌工程安全防護，台鐵局和鐵道局21日以無腳本方式，舉辦「台南計畫工地災害事故模擬演練」，確保鐵道局施工工地旁台鐵行車路線的營運安全。
台鐵局說，這次演練由台鐵局南區協調中心副召集人徐竹平主持，結合鐵道局南部工程處、台灣世曦公司、大陸工程公司、以及台鐵高雄運務段、台南站、高雄工務段、左營機務分段及綜合調度協同操演。
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狀況設定為台南地下化工區發生事故或事件，影響到台鐵軌道路線，施工單位迅速通報台鐵，包括利用1933專線，進行路線封鎖使列車停車，再進行搶修作業，通報及應變分別在早上9時10分及早上9時40分執行2次，過程務實逼真，成效良好。
徐竹平表示，近來南部地區已進入高溫酷暑時期，各單位人員在此環境仍完成演練，協調中心表達謝意，維護台鐵行車安全是兩局的第一要務，日後會持續辦理類似演習，熟練訊息傳遞SOP，保障列車及旅客安全。（編輯：管中維）1110724
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