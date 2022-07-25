更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

陳吉仲：石斑活魚到東南亞順暢 外銷可逾300公噸

2022/7/25 14:33（7/25 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院農業委員會主委陳吉仲25日表示，石斑活魚到東南亞非常順暢，遠超過預估的外銷300公噸目標。（中央社檔案照片）
行政院農業委員會主委陳吉仲25日表示，石斑活魚到東南亞非常順暢，遠超過預估的外銷300公噸目標。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北25日電）因應中國暫停輸入台灣石斑魚，政府強化內外銷及加工，行政院農業委員會主委陳吉仲今天表示，活魚到東南亞非常順暢，遠超過預估的外銷300公噸目標。

陳吉仲出席「安永集團台灣健康好魚新品發表會」，會後接受聯訪做以上表示。

關於石斑魚促銷，陳吉仲說，內銷目前非常順暢，價格維持非常穩定，而且延養超過3000公噸，外銷方面，明天將參加輸銷美國的石斑魚記者會，而且活魚到東南亞非常順暢，遠超過預估的外銷300公噸，有這麼多業者協助石斑魚內外銷、加工、做成各式樣料理銷售，可以把這次的危機化為轉機。

漁業署補充，因應中國暫停輸入台灣石斑魚，預計外銷300公噸。

陳吉仲說，安永集團除了自己做出產品，也協助財團法人農業科技研究院提供給企業界有關生產的前端處理，地點在安永集團位在高雄彌陀的加工廠，相關衛生處理達到全台灣、甚至拚全世界最高規格，且接下來就是8月起的石斑魚盛產季，已超過100多家業者在協助，包含通路都在協助銷售國產石斑魚。

他舉例，全聯有輪切的石斑魚，萊爾富也有，有些像安永集團、摩斯等做成不同料理，麥當勞也正在討論後續如何做成漢堡，願意協助銷售石斑魚的業者蠻多的，更重要的是把相關工作及技術做好，讓優質國產石斑魚賣到國內外。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳吉仲還說，盛產期8月開始，農委會會讓產地價盡量維持在現在的水準，目前產地價每公斤高雄為230多元，屏東產量比較多，為240多元，換算成每台斤為120、130或140元，不同規格不同價錢。

轉投資永安集團的崇越集團董事長郭智輝表示，在彌陀的加工廠潔淨程度比開刀房還要乾淨；關於永安集團用國產石斑魚做成的漢堡售價為200元，不只給吃飽，還包含減少碳足跡永續在內，集團海外分布越南、馬來西亞、新加坡、印尼、中國、日本、美國7國，有機會也會為國產農產到海外銷售，目前主攻虱目魚、麻油雞熟食，一解鄉愁。（編輯：管中維）1110725

延伸閱讀
因應中國暫停輸入 台灣石斑拓銷他國已100公噸中小學營養午餐加碼6億 年底前每月1餐石斑魚屏東石斑試銷簽約 首批3公噸龍膽石斑外銷日本銷中受阻 台灣鳳梨外銷他國成長5倍 挑戰高價精品路線鳳梨釋迦不去中國改去哪？勇闖日本遇「吐籽」新障礙
陳吉仲
陳吉仲：雞蛋價8月有望回穩 市場供需決定溪州鄉黑泥季登場 親子體驗割稻變身泥人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族