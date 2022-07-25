陳吉仲：石斑活魚到東南亞順暢 外銷可逾300公噸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北25日電）因應中國暫停輸入台灣石斑魚，政府強化內外銷及加工，行政院農業委員會主委陳吉仲今天表示，活魚到東南亞非常順暢，遠超過預估的外銷300公噸目標。

陳吉仲出席「安永集團台灣健康好魚新品發表會」，會後接受聯訪做以上表示。

關於石斑魚促銷，陳吉仲說，內銷目前非常順暢，價格維持非常穩定，而且延養超過3000公噸，外銷方面，明天將參加輸銷美國的石斑魚記者會，而且活魚到東南亞非常順暢，遠超過預估的外銷300公噸，有這麼多業者協助石斑魚內外銷、加工、做成各式樣料理銷售，可以把這次的危機化為轉機。

漁業署補充，因應中國暫停輸入台灣石斑魚，預計外銷300公噸。

陳吉仲說，安永集團除了自己做出產品，也協助財團法人農業科技研究院提供給企業界有關生產的前端處理，地點在安永集團位在高雄彌陀的加工廠，相關衛生處理達到全台灣、甚至拚全世界最高規格，且接下來就是8月起的石斑魚盛產季，已超過100多家業者在協助，包含通路都在協助銷售國產石斑魚。

他舉例，全聯有輪切的石斑魚，萊爾富也有，有些像安永集團、摩斯等做成不同料理，麥當勞也正在討論後續如何做成漢堡，願意協助銷售石斑魚的業者蠻多的，更重要的是把相關工作及技術做好，讓優質國產石斑魚賣到國內外。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳吉仲還說，盛產期8月開始，農委會會讓產地價盡量維持在現在的水準，目前產地價每公斤高雄為230多元，屏東產量比較多，為240多元，換算成每台斤為120、130或140元，不同規格不同價錢。

轉投資永安集團的崇越集團董事長郭智輝表示，在彌陀的加工廠潔淨程度比開刀房還要乾淨；關於永安集團用國產石斑魚做成的漢堡售價為200元，不只給吃飽，還包含減少碳足跡永續在內，集團海外分布越南、馬來西亞、新加坡、印尼、中國、日本、美國7國，有機會也會為國產農產到海外銷售，目前主攻虱目魚、麻油雞熟食，一解鄉愁。（編輯：管中維）1110725