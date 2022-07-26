6縣市高溫資訊 吳德榮：高溫緩降午後雷陣雨漸增

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中央氣象局26日發布6縣市高溫資訊，其中花蓮仍有攝氏38度高溫發生的機會。圖為民眾於北海岸白沙灣海灘戲水消暑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北26日電）中央氣象局今天發布6縣市高溫資訊，其中花蓮仍有攝氏38度高溫發生的機會。氣象專家吳德榮表示，酷熱高溫將逐日緩降，台灣附近水氣漸增，午後雷陣雨發展的範圍將逐日擴大。

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；台北市、新北市盆地，屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷、台東縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天高溫逐日微降1度、仍在高檔，各地晴朗酷熱，各地中午前後紫外線危險級，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雷陣雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，28、29日各地高溫續降1度左右，仍晴朗炎熱；台灣東方海面為一個大範圍的季風環流（monsoon gyre），熱帶擾動在其東緣圍繞醞釀；台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨逐日增加，少部分平地也受影響。

吳德榮說，30日至8月1日台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、降雨機率逐日提高，並有較大雨勢。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式，模擬29日晚間8時熱帶擾動發展機率圖顯示，環繞至季風環流的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低。不過，季風環流型態的模擬，不確定性特別高，模式會繼續調整，應持續觀察。（編輯：管中維）1110726