酷暑狂喝手搖飲消暑 醫建議選無糖避免脂肪肝

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）「類熱浪」持續發威，各地飆高溫，炎炎酷暑來襲，很多人狂喝手搖飲消暑，事實上，含糖飲不僅只會愈喝愈渴，醫師也提醒，含糖飲是脂肪肝凶手之一，建議少喝或選無糖。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘今天記者會中表示，脂肪肝對國民健康影響不亞於B肝、C肝，因為所謂慢性肝病三部曲，起因除了B肝、C肝帶原，還包含脂肪肝，都會導致肝臟發炎、演變為肝硬化，再惡化成肝癌；台灣40歲以上民眾已超過半數有脂肪肝問題，脂肪肝將成為未來國病。

楊培銘說，近年愈來愈多年輕人發生脂肪肝，他遇過最年輕患者是10多歲青少年，脂肪肝的成因是吃太多、不運動，過剩的營養以脂肪形式儲存，漸漸出現脂肪肝，甚至當疫情出現，宅在家中多了不運動的藉口，發現不少腹部超音波檢查民眾脂肪肝程度較疫情前更嚴重。

楊培銘表示，含糖手搖飲在是造成脂肪肝的凶手之一，手搖飲中的果糖進入身體後會變成三酸甘油脂，囤積體內，建議民眾盡量少喝含糖手搖飲，選擇無糖茶類手搖飲或許是好選項，但無糖的鮮奶茶卻不一定安全，「因為我們不知道店家在飲料中加了哪些料」。

脂肪肝問題不可置之不理，但民眾若已有脂肪肝問題，也不用太過悲觀，楊培銘說，脂肪肝是可逆的，只要改善生活習慣，保持運動習慣，少吃高糖、高油食物，多吃蔬菜、適量攝取具有糖分的水果，甚至重度脂肪肝患者都能在半年內擺脫脂肪肝。

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確實有不到10%的脂肪肝患者是看起來瘦瘦的人，是因遺傳問題造成脂肪肝。楊培銘說，對脂肪肝患者或脂肪肝高風險者而言，減重是最有效的預防及治療，只要原本的體重降下10%，肝脂肪量就會改善，換句話說，一位體重90公斤的脂肪肝患者，只要減重9公斤，就能向脂肪肝說再見。

國健署過去曾提醒，「補充水分」是防中暑撇步之一，但不可補充含酒精及含糖飲料，以免流失更多水分。無論是靜態活動或動態活動，民眾都應隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，要養成每天至少喝2000㏄白開水的習慣，但若醫囑限制少量者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜。（編輯：陳仁華）1110724