吳德榮：高溫逐日微降 28日起水氣增

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中央氣象局25日持續發布18縣市高溫資訊，花蓮仍可能有攝氏38度以上高溫。圖為24日台北市中正區街頭民眾在烈日下行走。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天持續發布18縣市高溫資訊，花蓮仍可能有攝氏38度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，氣溫逐日微降，28日起有熱帶擾動發展，台灣水氣增多，山區午後局部雷陣雨逐日增加。

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機會。

基隆市、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，台灣仍受熱帶大陸氣團乾熱空氣影響，今天氣溫僅較昨日微降1度左右，雖不易再創紀錄，各地仍極酷熱。

吳德榮提到，今天花東縱谷最高溫大約仍在40度左右，大台北最高溫則在38度左右；各地中午前後紫外線危險級，應避免戶外活動，續防熱傷害；明天、27日高溫微降約僅1度、仍在高檔，各地晴朗酷熱，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雨。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，28、29日各地仍晴朗炎熱，熱帶擾動在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨逐日增加；30、31日台灣附近水氣多，大氣趨不穩定，山區及部分鄰近平地，午後皆有局部雷陣雨。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式，模擬本週日本南方、台灣東方海面有熱帶擾動發展，29日晚間8時琉球附近機率最高達70%以上，距離台灣愈近、機率愈低；成颱的機率則約20%；最新中央氣象局路徑潛勢預測圖也顯示類似的看法。（編輯：管中維）1110725