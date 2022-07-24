供電亮黃燈 台電：中火2號機25日凌晨1時前併聯發電

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圖為北市士林區住宅大樓家戶外牆上設置的冷氣室外機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北24日電）盛夏氣溫飆升，全台熱成「烤蕃薯」，據台電官網，今天晚間8時50分，用電量來到3459.2萬瓩，因逢週日用電尖峰負載未再創高；同時，中火2號機破管經搶修，現已點火，將在25日凌晨0時至1時之間併聯發電。

中央氣象局今天對18縣市發布高溫資訊，據氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉攝氏40.4度，高溫前3名均在花蓮地區；新北市板橋站下午2時25分，達39.4度。

此外，台中火力發電廠2號機昨天發生破管，等同於裝置容量55萬瓩無法出力，對今天供電構成挑戰。

據台電官網，今天晚間8時50分左右，用電量來到3459.2萬瓩，因適逢週日，與前幾日尖峰負載破4000萬瓩相比，仍有差距。

台電預估今天尖峰備轉容量率8.06%，尖峰備轉容量280.4萬瓩，供電燈號亮出意味系統供電餘裕緊澀的黃燈。

台電指出，由於週日負載較低，所以安排部分機組停機進行例行點檢保養，中火2號機雖破管停機，但若系統有緊急需要，也能馬上停止點檢維護保養工作，恢復併聯發電確保供電安全穩定。

台電表示，中火2號機破管經過搶修，現已重新點火，將在25日凌晨0時至1時之間併聯發電；換言之，裝置容量55萬瓩歸隊後，將對週一尖峰供電有所挹注。

台電指出，預估25日用電量可能升至4100萬瓩，在中火2號機25日凌晨併聯發電後，配合啟動需量反應措施，加上水力機組白天少發電、晚上多發電，應可度過沒問題。（編輯：林克倫）1110724