25日起氣溫稍降 花蓮仍需防38度高溫

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（中央社記者張雄風台北24日電）中央氣象局長鄭明典今天表示，這一波高溫天氣型態算是熱到頂。氣象局指出，明天太平洋高壓減弱，本島除新竹市外仍亮高溫燈號，但氣溫會較今天稍降，花蓮仍需留意攝氏38度以上高溫。

鄭明典今天在臉書分享溫度分布圖，他提到，今天紫色範圍比較多一些，「這一波高溫天氣型態算是熱到頂」，極端高溫並未再提升。

鄭明典也分享今天高溫前10名統計，表示「竟然是39度才能入榜」，超級高溫的一天，今天是真的不敢出門走走，外面的熱風太不舒服。

根據氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉40.4度，高溫前3名均在花蓮地區；新北市板橋站下午2時25分達39.4度，突破7月22日所創該站自2002年增設地面觀測作業20年來最高溫紀錄39.3度。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今天新北板橋39.4度，也是今年人工測站的最高溫；若以歷史紀錄來看，則是2020年7月25日台東縣大武、2004年5月9日台東縣台東市均達40.2度最高。

張承傳說，今天除了太平洋高壓外，也有華南地區的熱源隨著偏西風吹進北部，新北市相對影響較顯著，才會出現極端高溫；明天主要在花蓮縱谷可能仍有38度高溫、大台北地區約37度，其他局部地區36度左右，雖然還是熱，但應該不至於再出現類似這兩天的高溫。

張承傳提到，明天起太平洋高壓開始減弱，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，26日、27日午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

張承傳指出，28日在琉球東方海面有大低壓帶，其中可能會有熱帶擾動發展，東半部地區會轉為有局部短暫陣雨的天氣，西半部則是多雲到晴、有午後雷陣雨；各地高溫約34至36度。

至於熱帶擾動是否有機會發展為熱帶性低氣壓、甚至颱風，張承傳說，目前當地環境適合熱帶系統發展，是否會增強、甚至侵台仍要進一步觀察。（編輯：張雅淨）1110724

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）