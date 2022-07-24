花蓮縱谷屢飆高溫 消防局提醒避免熱急症

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮縱谷近日屢創高溫，許多戶外活動暴露風險，有民眾在秀姑巒溪戲水疑似中暑昏迷，經急救無大礙；自行車環島車隊到消防隊補給飲用水，警消提醒不要口渴才喝水，避免熱急症。

花蓮鳳林警分局奇美派出所值班警員日前接獲蔣姓民眾到所報案，稱其子於秀姑巒溪戲水疑似中暑陷入昏迷。

警方表示，當天氣象局發布高溫警示，蔣姓民眾一家人平常居住台北，暑假特地回奇美村老家，天氣炎熱到秀姑巒溪戲水消暑，當時蔣父發現兒子打赤膊穿短褲在溪邊昏倒疑似中暑，情急之下直奔派出所尋求協助。

由於出事地點在奇美部落，至最近鄉鎮瑞穗路程約12公里，全程均為彎曲山路，救護車一來一往耗時。警方與家屬溝通後，由1名家屬陪同疑似中暑者乘坐警車，員警駕駛巡邏車一路鳴笛，同時聯繫119消防隊派遣救護車，巡邏車載送於半途交予救護車，送醫急救幸無大礙。

另外，來自新竹的自行車環島車隊，日前行經花蓮縣消防局富源分隊時補給飲用水，隊員鄭凱元給予關懷並宣導關於防疫措施及熱急症處置方法，尤其在戶外運動，應定時補充水分，不要等到口渴了才喝水，避免熱急症發生。

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熱急症發生時，會感到頭暈頭痛、噁心嘔吐、心跳加速、呼吸淺快、虛弱無力、體溫升高，甚至肌肉痙攣、抽筋等，此時可先將患者移至通風陰涼處，移除多餘衣物，再補充約1000cc水分及適量鹽分，其次可使用冷水噴灑或利用風扇幫助降溫並多休息，若症狀未改善則需立即送醫。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，當身體疑有熱急症徵兆時，務必迅速將患者移到陰涼的地方，除去身上過多衣物，並用溫水擦拭或風扇冷卻，牢記急救5步驟：蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫。（編輯：陳仁華）1110724