週末供電續亮綠燈 下週持續高溫台電嚴陣以待

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農曆24節氣中的「大暑」到來，23日全台各地天氣高溫炎熱。適逢週末假日，出遊民眾不少，台北市北投區有遊客戴著遮陽帽、墨鏡等防曬配備，大啖冰棒消暑氣。中央社記者徐肇昌攝 111年7月23日

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（中央社記者蘇思云台北23日電）近日高溫連帶推升民眾用電量，根據台電官網，今天下午1時50分，用電量最高達3636.2萬瓩，不過適逢週末，用電量比前幾天低，加上光電助攻以及歲修機組幾乎都回歸，供電燈號維持綠燈。

近期全台多縣市都成「烤蕃薯」，中央氣象局觀測，今天全台晴朗炎熱，中午前後花蓮縣富源及玉里氣溫都超過攝氏40度。雙北地區午後氣溫也很高，氣象局觀測，新北市板橋38.4度、台北市38.3度、新北市新店37.6度。

根據台電官網，今天下午1時50分左右，用電量高達3636.2萬瓩，由於適逢週末，跟前3天瞬時用電動輒破4030萬瓩仍有段差距，並未再創新高。

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不過，台電預估備轉容量率為15.95%、備轉容量為580.6萬瓩，供電燈號維持系統供電餘裕充足的綠燈狀態，主因是光電挹注供電，加上歲修機組幾乎都已回歸的緣故。

台電表示，本週的尖峰負載有3天突破4000萬瓩大關，下週各地仍持續炎熱，若熱累積效應顯著，下週不排除用電再創高，預估可能達到4100萬瓩。面對盛夏用電不斷增加，已規劃各項措施以確保供電穩定。（編輯：張均懋）1110723