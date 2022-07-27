海法與東海大學首度交流 永續主題綠色企業開先鋒

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（中央社記者賴素芬特拉維夫27日專電）駐以色列代表李雅萍26日應海法大學（University of Haifa）邀請，與海法大學校長羅賓（Ron Robin）共同主持暑期創新學術東海大學專班開幕式，見證台以兩國在永續教育的合作進展。

在東海大學傑出校友黃齊元奔走下，以色列海法大學2020年和東海大學簽約成為姊妹校，並成立「東海聯盟」（TungHai Alliance）。此外，海法大學的校企及商業運作機構卡梅爾（Carmel）也和東海智慧轉型中心 （TISC）簽約成為策略夥伴。

今年的暑期創新學術專修班（Summer Innovation Academic Program）是兩校締結姐妹校，並於去年11月簽署合作協議後，首次進行教育交流。由企管系教授周瑛琪率領23名年齡20多歲到逾60歲的專修班學生，其中18位是EMBA和MBA的碩士班學生，另有5名包括政治、資工、會計、東南亞語系等不同科系大學生。

李雅萍致詞表示，東海大學在海法的暑期專修班，展現台以兩國在教育領域的合作日趨密切。人才是台以共同珍惜的重要資產，政府亦透過華語文獎學金、台灣獎學金等多元管道，深化台以人才交流。

李雅萍強調，台以兩國共享民主價值，且同為科技創新國家，期盼雙方促成更多教育交流計畫；東海大學及海法大學首度以永續為主題設計「綠色企業」（Green Entrepreneurship）專班，樂見這次的合作將為台以教育及高校結盟注入新的動能。

海法大學校長羅賓表示，十分期待透過本次課程及導覽安排，強化兩校師生交流，幫助師生們增進對環境永續發展的認識。另外他也特別感謝「海法大學台灣之友會」會長黃齊元不遺餘力推動各項交流合作。

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羅賓在以色列具有崇高地位，為以色列大學聯盟（VERA）理事長，具有高度學術和社會影響力，羅賓會前亦與李雅萍針對台以在東亞研究、綠色能源及海洋資源等領域深化合作交換意見。

海法大學的強項還有宗教研究、教育、老年學以及生命科學和AI領域。根據東海大學官網，由於東海最近以台中市西屯區開放式養老村計畫獲得全國大學社會責任（USR）第一名評鑑的殊榮，雙方在這方面也可進行交流和資源整合。（編輯：韋樞）1110727