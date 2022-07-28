前5月機車交通事故年增36死 較110年同期成長4.8%

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部今天舉行道路交通安全說明記者會，公布今年1至5月交通事故統計，其中機車事故死亡人數較去年同期增加36人，也較去年同期成長4.8%。

交通部公布最新統計，1至5月道路交通事故有15萬511件，造成1243人死亡、19萬9547人受傷，比110年同期減少2982件（降1.9%）、減少25人死亡（降2%）、減少5960人受傷（降2.9%）；其中，機車事故死亡人數779人，較110年同期增加36人（增4.8%），高齡者死亡人數480人，較110年同期減少1人（降0.2%），酒駕事故死亡111人減少21人（降15.9%）。

不過，值得關注的是，1至5月高齡者機車騎士死亡有259人，比110年同期增加14人（增0.5%）。

而18至24歲年輕族群的機車事故件數，1至5月有4萬5128件，比去年同期4萬8412件，減少3284件（降6%）。

若以縣市來看，1至5月機車事故死亡增加較多為新竹縣（增16人），其次是彰化縣（增14人）、新北市（增12）、屏東縣（增10人），台中市、桃園市、嘉義市及新竹市都是各增加7人。

1至月5機車事故死亡減少較多是苗栗縣（少25人）、高雄（少11人）、宜蘭縣（少4人）、嘉義縣及澎湖縣都各少3人。

另交通部為提升機車安全，進行路口安全改善、駕訓補助名額今年倍增至2萬名、另訂定外送員安全指引、落實規範業者訂定外送危害防止計畫，也推動公車進校園，鼓勵學生使用大眾運輸上下學，以及辦理四季交安專案。

交通部說，1至5月的交通事友故死亡中，高齡者死亡人數有480人，較110年同期減少1人（降0.2%），酒駕事故死亡111人，較110年同期減少21人（降15.9%）。

整體來看，1至5月，高齡者事故死亡增加較多為新北（增17人）、桃園（增10人）、高雄（增10人）、彰化（增9人）、台中（增6人）。減少較多為台南（少14人）、苗栗（少10人）、宜蘭（少9人）、台東（少7人）、雲林（少5人）。

交通部說，為落實人本交通，改善路口環境，預計今年底完成1322處，增加培訓「路老師」對高齡族群宣講提高自我安全方法，擴大宣導地點及場次，提升高齡者安全知能。

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酒駕事故死亡部分，1至5月較110年同期增加較多縣市為：台中（增9人）、新北（增4人）、嘉市（增2人）、台東（增1人）；減少較多為台南（少9人）、彰化（少6人）、苗栗及高雄（皆少5人）、南投及屏東（皆少3人）

交通部說，針對酒駕防制，包括加重酒駕罰、酒駕有罪判決從嚴認定易科罰金及假釋條件依法從嚴審核、經醫療評估合於緩起訴條件者將依法命戒癮治療、初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測再犯累計期限延長為10年、累犯公布姓名、照片及違規事實，提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行、推動飲酒場所提供酒後代駕機制等，藉以遏阻酒駕發生。（編輯：陳政偉）1110728