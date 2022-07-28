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蘇花改預計8月開放大型重機 白牌機車9月試辦

2022/7/28 16:02（7/28 16:11 更新）
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交通部路政司長林福山28日說，預計8月蘇花改正式開放大型重機通行，白牌機車可望9月開始試辦。圖為去年9月試辦蘇花改大型重機通行。（中央社檔案照片）
交通部路政司長林福山28日說，預計8月蘇花改正式開放大型重機通行，白牌機車可望9月開始試辦。圖為去年9月試辦蘇花改大型重機通行。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部路政司長林福山今天說，預計8月蘇花改正式開放大型重機通行，白牌機車上蘇花改也可望9月開始試辦。

林福山下午在交通部道安說明記者會答覆媒體詢問機車通行蘇花改問題時說，黃牌及紅牌大型重機通行蘇花改已完成試辦，公路總局也確認試辦期間的行車秩序、安全評估都沒有問題，建議直接開放，交通部正審理中，預計8月正式開放。

另外，公路總局昨天已說明提出白牌機車通行蘇花改的4個試辦方案，包括開放機車道或路肩。

林福山表示，蘇花改試辦白牌機車通行，交通部完成評估後就可實施，9月應該沒問題。

交通部長王國材隨後也說，過去對機車路權的限制，主要是希望保障機車駕駛的安全，但如果行駛在舊蘇花公路上比較危險，他個人支持開放機車可通行蘇花改。（編輯：管中維）1110728

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