更多編輯台推薦新聞：
拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會
政治

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

連日高溫瑞穗茶葉曬枯 花縣協助爭取農損救助

2022/7/29 14:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮連日高溫，超過20天沒降雨，瑞穗鄉茶區茶葉出現乾枯、新芽發育不良等災情，經花蓮縣農業處組成勘災小組勘查，已達救助標準，將提報農委會爭取天然災害現金救助。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪指出，農業處、茶業改良場台東分場與農糧署東區分署組成勘災小組28日至現地勘查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳淑雯指出，瑞穗鄉茶區面積約71公頃，經勘查小組評估，受7月連續未降雨、乾旱影響，植株有乾枯、新芽發育不良、停滯現象，受害面積約60公頃，受災面積內損害程度40%，已達現金救助啟動標準，後續將由縣府協助提報爭取農業天然災害現金救助，降低農友損失。

陳淑雯指出，花蓮南區鄉鎮屢居全台最高溫，農業處主動至瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉勘查茶葉、金針花等作物生長情形，目前茶葉受損面積已達補助標準。至於有農友反映文旦柚、酪梨災情，陳淑雯呼籲農友若發現作物受損，盡快拍照並通報公所，以確認受災情形。（編輯：孫承武）1110729

陳淑雯
花蓮連日高溫 知卡宣綠森林親水公園湧戲水人潮 花蓮病蟲害增多 農作物恐減產加強防治
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族