展望會資助童變身台灣隊長 陳恩U12敲出勝利打點

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U12世界盃少棒錦標賽正在台南進行，台灣隊小將陳恩（左）日前在比賽中打出勝利打點再見安打，助隊贏得預賽首勝，表現亮眼。陳恩的資助人4日也勉勵他能繼續築夢、成為下一個台灣之光。（台灣世界展望會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年8月4日

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）U12世界盃棒球賽台灣隊晉級複賽，台灣隊長陳恩在首戰時以再見安打擊敗巴拿馬創造好的開始，陳恩是台灣世界展望會的資助童，資助人今天也勉勵他持續努力、成為台灣之光。

U12世界盃棒球賽目前正在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊日前對決巴拿馬，陳恩在比賽中打出勝利打點再見安打，幫助中華隊擊敗巴拿馬贏得預賽首勝。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，陳恩是台灣世界展望會的資助童，從國小一年級就接觸棒球、三年級加入校隊、四年級就成為球隊主力，媽媽更是孩子的最大粉絲及最佳後援。

一路資助陳恩多年、期間從不間斷的資助人陳小姐也表示，孩子在U12的表現她每場都有追，資助陳恩是件驕傲與有價值的事，希望陳恩能不忘初心，好好在棒球這條路上用感恩與快樂的心朝夢想前進，未來有能力也能幫助更多的人，相信下一個台灣之光一定是他。

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台灣世界展望會表示，展望會都會定期提供助學金及不定時的物資協助，幫助陳恩家庭紓緩經濟負擔，孩子在棒球場上成績卓著，也會透過優異表現獎勵金，激勵孩子再接再勵。

展望會指出，台灣仍有許多充滿天賦，但受限家境而欠缺機會及資源的孩子，需要各界鼎力支援，幫助這些孩子如同陳恩一樣，擁有發展天賦的機會及舞台，邀請台灣民眾踴躍捐款「你我作隊，成就更好」專案，幫助弱勢青少年不只在多元化的運動教育中發展自我、成就更好未來。（編輯：屈享平）1110804