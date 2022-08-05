中國猴頭菇多次農藥超標 王必勝：不排除禁止進口

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自中國進口猴頭菇多次驗出農藥超標違規遭邊境攔截，衛福部次長王必勝5日說，已加強查驗，不排除禁止進口。圖為食藥署1月公布未符農藥規定的中國猴頭菇。（食藥署提供）

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北5日電）自中國進口猴頭菇多次驗出農藥超標違規遭邊境攔截，中國日前提送書面報告。衛福部次長王必勝今天說，已加強查驗，下階段將觀察是否仍有農藥殘留，不排除禁止進口。

中國海關總署日前宣布暫停台灣多家食品、農產品進口，理由為依據中國海關總署248號「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，限制未完成更新註冊、補件的台灣廠商產品輸入。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部政務次長王必勝今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中被問及此事時表示，中國要求業者在時限內完成註冊，目前有數百家被要求補件，現階段就是趕緊輔導廠商在時限內完成註冊，即可出口產品至中國。

另外，自中國進口猴頭菇過去半年屢次在邊境檢出農藥超標，已於期限8月3日前提送相關書面報告，目前衛福部食品藥物管理署正研議是否禁止進口中。

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王必勝表示，猴頭菇陸續發現農藥超標，已加強查驗，只要違規就是整批退運或銷毀，下階段將觀察是否改善，若仍有農藥殘留，不排除禁止進口，這是常規工作，對所有食品的檢驗都是依照程序進行，不是特例。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受電話訪問表示，自5月2日起，針對和猴頭菇同一號列產品，採取百分百逐批查驗，8月後號列進一步細分，目前猴頭菇仍維持百分百逐批查驗措施。（編輯：陳政偉）1110805