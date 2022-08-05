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週末假日多雲到晴 8日起水氣增加留意短陣雨

2022/8/5 18:27
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（中央社記者余曉涵台北5日電）中央氣象局今天表示，明、後天天氣與今天類似，都是多雲到晴的天氣型態，迎風面要注意零星短暫陣雨；8日起到11日受到南方雲系影響，水氣增加，東部及東南部要留意短暫雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明、後天都是多雲到晴的天氣型態，可以看到陽光，迎風面的東南部與恆春半島有零星短暫陣雨，午後各山區、中南部及大台北地區有短陣雷陣雨，尤其中南部山區會有較大雨勢。

黃恩鴻表示，今天晚上到明天清晨，有水氣沿著台灣海峽上來，中南部沿海將有零星陣雨；8日到11日受到南方雲系影響，有明顯低壓系統生成，但對台灣直接影響機率低，不過外圍水氣會讓東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，其它地區是多雲到晴有午後雷陣雨。

黃恩鴻指出，12日起低壓帶遠離，天氣將又轉為與今天類似的天氣型態。

至於未來是否會有颱風生成，黃恩鴻表示，的確預估未來1週會有比較強的低壓系統，南海一帶可能會有颱風生成，但路徑上研判將往中國廣東或海南島方面移動，直接影響台灣的機會很低。（編輯：戴光育）1110805

黃恩鴻
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