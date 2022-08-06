蘇貞昌允核定淡北道路 竹圍交通瓶頸紓解有望

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）行政院長蘇貞昌今天訪視淡北道路計畫時指出，政院將盡速核定並補助經費。新北市府表示，淡北道路是改善台2線塞車的救命道路，可紓解竹圍路廊交通瓶頸，讓雙北市民雙贏。

蘇貞昌今天到淡水紅樹林訪視，聽取公路總局長陳文瑞關於「淡水河北側沿河平面道路工程規劃情形」簡報。蘇貞昌致詞時承諾，將加速核定淡北道路經費，並盼望加速規劃新關渡橋，讓整體路網更完整。

新北市淡水地區交通壅塞嚴重，已成在地人的夢魘，新北市長侯友宜在會中表示，尤其到上下班、假日時刻，此區非常壅塞，居民抱怨連連。

侯友宜說，淡北道路對北台灣、雙北交通具有樞紐的地位，也是解決交通壅塞最方便、最經濟實惠的方法，更是地方的救命道路。從提出計畫今已26年，新北市府今年1月已將修正計畫送交通部轉呈行政院審查，盼盡快核定後動工興建。

淡北道路全名為「淡水河北側沿河平面道路」，位於新北市台2線與台2乙線交會點附近（淡金路與中正東路路口），終點止於台2乙線與大度路交會點附近（台北市大度路與立德路口東側），以高架跨越立德路，全長約5.4公里。

對於台北市民擔心淡北道路完工恐造成北投區交通壅塞，蘇貞昌指出，感謝台北市的民意代表協助與居民座談溝通，紓解淡水交通不能讓淡北道路成為唯一出口，如果只做這條道路通了，等於「做到別人家門口」，意指車流湧向台北市。

蘇貞昌除承諾支持淡北道路建設經費，也認為交通部所規劃評估的整體路網，也就是淡江大橋串連淡北道路、新建關渡大橋、台64線快速道路，以紓解淡水地區往新北市三重、蘆洲、五股、新莊的車流，是更可行方案。

陳文瑞簡報表示，要解決淡水地區交通問題，長遠之計要分流，須興建新的關渡橋，可吸引原利用洲美快速道路往三重、蘆洲及台北市等2方向的車流，淡水往台北市車流可望由45%下降至38%；後續可以隧道、橋梁延伸銜接台64線快速道路，達到分流效果。

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新北市政府交通局指出，淡江大橋位於新北市淡水區與八里區交界，為西部濱海快速公路最北段，南起八里區台北港聯外道路，北迄淡水區沙崙路，全長約6公里；淡江大橋預定民國113年完工，將來北端可以串連台2線、銜接淡北道路。八里端已完工的部分，可連結台61線，並可分流台64線八里匝道往返台北港港區車流，紓解交通壅塞現況。

侯友宜表示，感謝蘇貞昌今天答應核定淡北道路工程，台2線竹圍路廊多年的交通瓶頸終於有望紓解，期盼盡速施工。至於新關渡大橋及後續銜接64快速路，新北市府會承擔起責任，做好評估與興建路網。（編輯：戴光育）1110806