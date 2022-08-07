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人猴衝突闖車內搶食抓傷遊客 玉管處籲關窗勿餵食

2022/8/7 18:18（8/7 19:48 更新）
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玉山塔塔加地區台灣獼猴多，近期遊客增加，人猴衝突不斷，猴群不時闖入車內搶食物，甚至有遊客被抓傷，玉管處呼籲民眾勿帶食物下車或餵食，關好車窗門，並將垃圾、廚餘帶下山。（周芳惠攝，玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月7日
玉山塔塔加地區台灣獼猴多，近期遊客增加，人猴衝突不斷，猴群不時闖入車內搶食物，甚至有遊客被抓傷，玉管處呼籲民眾勿帶食物下車或餵食，關好車窗門，並將垃圾、廚餘帶下山。（周芳惠攝，玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月7日
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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）玉山塔塔加地區台灣獼猴多，近期避暑遊客增加，人猴衝突不斷，猴群不時闖入車內搶食物，甚至有遊客被抓傷，玉管處籲勿帶食物下車或餵食，關好車窗門，垃圾廚餘帶下山。

玉山國家公園生態豐富，塔塔加地區有新鮮空氣，夏季天氣舒適宜人，吸引大量遊客，除遊憩區車位難求，台灣獼猴身手俐落搶食功夫也讓遊客留下深刻印象，玉山國家公園管理處持續提醒遊客，務必與台灣獼猴保持距離、不要餵食、不要挑釁、不要干擾猴群，並將垃圾、廚餘與食物隨車帶下山，共同維護生態環境。

玉管處今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，台灣獼猴搶食物行為與遊客直接或間接餵食有關，目前遊客漸有「不要」直接餵食獼猴的認知，但未注意關車窗、車門，讓台灣獼猴有機會進車搶食物，而任意隨地丟棄或放在廁所垃圾桶的廚餘、殘渣、剩飯、麵湯，也吸引獼猴翻找舔食，這些間接餵食造成獼猴搶食行為。

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玉管處表示，請遊客勿帶食物下車，並將車窗、車門關好，避免獼猴進車搶食物，擅自餵食野生動物可依國家公園法處新台幣3000元以下罰鍰，觀察或拍照須保持安全距離，獼猴有攻擊行為，請遠離以維護安全，若被野生動物咬傷、抓傷，請盡速沖水15分鐘後就醫。

根據玉管處發布照片，可見車輛未關窗，獼猴跑進後座，靠在窗上彷彿乘客，還有猴群跳入車內搶食物，幾秒就順利得手，甚至有獼猴跳上汽車後視鏡，準備找機會入車找食物，也有遊客手部被獼猴抓傷、到廁所翻找食物垃圾或廚餘，玉管處期許遊客尊重台灣獼猴自然野性，讓猴群悠然在國家公園生活。（編輯：陳仁華）1110807

玉山塔塔加地區近期有台灣獼猴不時闖入車內搶食物。（圖取自facebook.com/YuShanNationalPark）
玉山塔塔加地區近期有台灣獼猴不時闖入車內搶食物。（圖取自facebook.com/YuShanNationalPark）
台灣獼猴翻找遊客丟棄在廁所的垃圾或廚餘後奪門而逃。（圖取自facebook.com/YuShanNationalPark）
台灣獼猴翻找遊客丟棄在廁所的垃圾或廚餘後奪門而逃。（圖取自facebook.com/YuShanNationalPark）
有遊客手部被獼猴抓傷。（圖取自facebook.com/YuShanNationalPark）
有遊客手部被獼猴抓傷。（圖取自facebook.com/YuShanNationalPark）
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