6年前脊髓損傷半身癱瘓 細胞治療走出希望之路

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花蓮慈濟醫院攜手尖端醫「自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫」，通過衛福部核准，可應用在臨床神經損傷療法，簡先生是此計畫的第1例，也是台灣脊髓損傷逾5年，經細胞治療後還能重新站起第1人。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月9日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）拿著助行器緩緩往前走，簡先生是花蓮慈濟醫院與尖端醫合作自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫的第1例，也是台灣脊髓損傷逾5年，經細胞治療後還能重新站起第1人。

6年前一場車禍，造成26歲簡先生胸椎第5、6節脊髓損傷，胸部以下癱瘓，沒有知覺，也不會痛，上廁所得導尿；去年11月從南投來到花蓮慈濟醫院接受自體骨髓間質幹細胞回輸手術，在積極復健與簡媽媽細心陪伴下，讓他從躺到坐、到站、到能靠助行器行走。

花蓮慈濟醫院攜手尖端醫「自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫」，通過衛福部核准，可應用在臨床神經損傷療法，協助病患逆轉困在輪椅上的人生。慈濟醫院今天舉行成果記者會，分享幹細胞治療的領先研究，期望突破現行醫療上的侷限，為病人找到新契機。

「在輔具與媽媽的幫忙下，每天目標站半小時」，簡先生說，以前也有用助行器及輔具來站立及走路的練習，卻是靠著張力站起，再用腰部的力量及髖骨將自己的腿往前甩，看起來像是在走路；但術後，不僅能感覺到腿，還能控制腿往前後左右動，在輔具及母親的協助下可以站立，並能控制腿部一步一步往前走。

「雖然是簡先生的一個小小進步，卻是幹細胞治療很大的進步，非常為他高興！」花蓮慈院神經醫學科學中心主任邱琮朗表示，感謝尖端醫的合作及團隊的努力，很開心已是陳舊性脊髓損傷的簡先生今天能站能走。

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根據中華民國脊髓損傷者聯合會統計，台灣脊髓損傷人數近3萬人，平均年齡約27歲，而使用輪椅的病友達92%。邱琮朗說，脊髓損傷若是進展到慢性期（6個月之後），傳統治療方式就只剩復健，但單靠復健得到的進展卻非常有限。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，在特管法（特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法）修訂頒布後，慈濟是首家提出申請細胞治療計畫的醫院，也是第1家通過骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷的團隊，能與大家分享慈濟醫院的創新技術，深入幫助有行動困難的病患，也為再生醫學增添了希望。（編輯：陳仁華）1110809