脊損男見母憔悴發奮 伴病友復健重拾生命熱情

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）男子洪銘辰13歲時因車禍傷及脊髓終身癱瘓，原本意志消沉的他發現母親越來越蒼老，因此發奮當上專業脊損訓練員，以過來人指導傷患復健，如今更立志回歸校園要考社工系回饋社會。

高雄市政府社會局今天中午發布新聞稿指出，洪銘辰13歲因車禍重傷，胸部以下終身癱瘓，從此依靠家人無微不至照顧6年，直到壓瘡致傷口見骨開刀治療，傷勢加上癱瘓讓他意志逐漸消沉。

不過，洪銘辰某天因看到媽媽越來越蒼老面容，才驚覺人生不能繼續消沉。他開始尋找離家最近的「髓喜家園」接受訓練和自理生活，如今憑著強大意志力重回生活正軌，甚至準備重返校園，立志考上社工系用自己人生經歷，去鼓勵剛受傷、徬徨驚恐的脊損者。

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社會局指出，如今已是「髓喜家園」專業脊損訓練員的洪銘辰，坐在輪椅上指導脊損者復健訓練，用笑容和耐心陪伴無助傷患，就像當初社工伴著他，他也用過來人身分同理關懷。他坦承9年來幫助服務對象重拾生命熱情，就是工作最有成就感地方，也堅信未來每一天都會是晴天。

社會局說明，市府協助脊損身障朋友，透過專業人員在重建關鍵期提供心理支持及訓練服務，適應障礙後生活方式，且設置高雄市髓喜家園及高雄市脊髓損傷者成功之家提供重建服務；另還有辦理視覺障礙者生活重建中心及精神障礙者生活重建服務。（編輯：陳仁華）1110224