農業合作有成 台灣甜瓜風靡泰國消費者

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泰國皇家計畫基金會4到14日在曼谷市中心的百貨公司舉辦農產品義賣會，皇家基金會和台灣國際合作發展基金會共同栽種的台灣洋香瓜被命名為台灣甜瓜101，正式在市場亮相。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年8月11日

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（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）一款名為「台灣甜瓜101」的水果，近日首度登上泰國市場。這顆品種和技術都來自台灣的洋香瓜，栽種期間碰上疫情，但台泰共同克服困難，種植出外型口感都受消費者喜愛的甜瓜。

由泰國皇家計畫基金會（Thailand Royal Project Foundation）舉辦的年度義賣會8月4到14日在曼谷市中心的百貨公司熱鬧登場，現場販售皇家計畫基金會轄下計畫的各式農產品，開展至今每天都人氣沸騰。

一進入展場映入眼簾的第一個攤位賣著甜瓜、奶油南瓜和小番茄等各式蔬果，工作人員拿著切好的瓜請人試吃，許多消費者好奇嘗鮮，忍不住大讚味道很甜且價格實惠，大部分的人離開攤位時都抱著好幾顆甜瓜去結帳。

活動海報上大大的台灣甜瓜是今年皇家基金會義賣會的重點推銷產品，這顆甜瓜光滑的翠綠色外皮上有著深綠色的斑點，外型特殊可愛，品種屬於光皮洋香瓜；更特別的是，這顆甜瓜的種子和技術都來自台灣，是台灣國際合作發展基金會（ICDF）和皇家計畫基金會合作的計畫，這次義賣會是這顆台灣甜瓜正式在泰國市場登台亮相。

為了呼應泰國皇室照顧泰北地區貧苦農民，台灣與泰國的農技合作關係起源於1969年，而國合會則是從2011年起與泰國皇家計畫基金會建立合作關係，藉引進台灣農業技術與經驗，協助改善泰國農民生活水準。

國合會駐泰國技術團計劃經理許慧玲接受中央社訪問時指出，皇家計畫基金會本來有種植網紋香瓜，但皇家基金會一直想要有自己獨特的品種，因此國合會2020年中協助引進了7款瓜類種子在皇家基金會位於清邁的研究農場試種，發現這個光皮洋香瓜品種最適合。

許慧玲說，試種的過程中遭遇不少困難，由於皇家基金會之前只有種過網紋香瓜沒有種過這類型的瓜，剛開始種出來果實很小，這兩年又遇上COVID-19疫情，台灣的專家只能透過視訊方式上課，教導農民適合的肥料及水的份量，還有改善授粉技巧以及給水方式。

這款來自台灣的洋香瓜在皇家的研究農場試種成功後，去年再讓帕堯府（Phayao）的農民栽種，不過去年帕堯府農民種出來的果實品質沒那麼好，改善栽種方式後，今年再種的成果就相當不錯，可以準備上市販售。

許慧玲說，這款台灣洋香瓜適合在泰北山區氣候栽種， 比網紋香瓜好種，甜度和口感都不會輸給網紋香瓜，天氣冷一點網紋香瓜皮會太早裂就長不大，這款台灣洋香瓜沒有這問題，泰國3個季節熱季、涼季和雨季都可以種，雨季種出來的瓜口味也依然甜美。

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由於這個品種的瓜皮上有類似1和0的花紋，國合會希望讓泰國人記住這顆瓜來自台灣，因此決定在泰國市場將這款洋香瓜命名為「台灣甜瓜101」（Melon Taiwan 101）。

許慧玲說，今年7月開始，皇家計畫基金會在全國19個門市販售台灣甜瓜101試水溫，每週全國總共只鋪貨500顆，這次的義賣會共販售2000顆，如果市場反應如果不錯，皇家計畫基金會未來將以台灣甜瓜101為販售主力。（編輯：韋樞）1110811

泰國皇家計畫基金會4到14日在曼谷市中心的百貨公司舉辦農產品義賣會，消費者正在挑選台灣和泰國合力栽種的台灣甜瓜101。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年8月11日

泰國皇家計畫基金會4到14日在曼谷市中心的百貨公司舉辦農產品義賣會，台灣國際合作發展基金會的攤位是義賣會的亮點攤位。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年8月11日

泰國皇家計畫基金會4到14日在曼谷市中心的百貨公司舉辦農產品義賣會，名為台灣甜瓜101的產品是義賣會的宣傳重點。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年8月11日