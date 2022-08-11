結合購物玩樂打造美式生活Outlet 高雄SKM Park開幕

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）百貨龍頭新光三越在300天內完成外觀、動線和招商，在高雄打造集結玩樂、購物美式生活Outlet的SKM Park，1月起試營運，今天正式開幕，盼成國內外旅客觀光購物天堂。

由新光三越攜手國際知名團隊TOC，在高雄打造的大型複合式Outlet商場SKM Park今天在高雄市長陳其邁見證下舉行典禮，宣告正式開幕。

陳其邁現場致詞表示，SKM Park鄰近高雄國際機場、亞洲新灣區與正在快速發展的鳳山、五甲地區，且附近有捷運站，也緊接國道，是最好的戰略地點，盼隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，不只成為南部地區的購物、休閒、觀光好去處，也成為出入境旅客購物的天堂。

陳其邁說，感謝新光集團持續在高雄加碼、投資，當初新光集團表達高度投資意願時，市府就成立單一窗口全力處理；SKM Park不僅有很多休閒娛樂設施，也是宏達電VIVELAND在5G應用體感科技的重要據點，相信從小朋友到長輩，都會非常喜歡這裡。

SKM Park副董事長吳昕昌說，去年3月新光三越宣布要成立SKM Park的時候，自己非常緊張，在短短不到300天之內完成外觀、動線、招商，打造出集結陽光、藍天、玩樂、購物的美式生活Outlet，在舒適的半戶外空間中，集合50個獨家品牌、8個娛樂業態和各國美食，定能成為南台灣必訪景點。

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吳昕昌指出，在1月26日展開的試營運期間，雖然面臨台灣COVID-19疫情嚴峻時刻，但在績效上仍有成長，會員數也突破5萬人次，現在疫情逐漸散去，也非常期待接下來國際觀光人潮，相信接下來總共18天的開幕活動期間能跟大家分享新的購物體驗。

SKM Park資料指出，園區有約220家店鋪進駐，並結合影城、鈴鹿賽道樂園、大魯閣棒壘球打擊場等多種休閒設施，打造Outlet購物、生活體驗、餐飲美食、休憩娛樂4大生活享受，11日開幕起將迎接「雄爭舞鬥」全國街舞大賽、原子少年「天王星」粉絲見面會等活動，各品牌也相繼推出折扣優惠。（編輯：陳仁華）1110811