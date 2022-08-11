高中生盼學習歷程有範本 教育部憂淪樣板

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）台灣青年民主協會等團體今天舉辦「108課綱高中生論壇」，不少與會者呼籲高中應提供學習歷程範本，大學校系也應有明確指引；教育部卻擔心會成「樣板」，反而失去多元。

青民協、108課綱倡議計畫等青年組織，今天在台北舉辦「這次換我說－108課綱高中生論壇」，一整天的活動吸引百名高中生、學者參與，教育部長潘文忠也出席下午場次，與學生面對面座談。

108課綱在高中推動學習歷程，並作為大學申請入學的備審資料，111學年度首度用在考招管道，引起許多討論。今天論壇上，不少與會高中生都指出，108課綱首屆沒有參考依據，各校教導方式和要求不一，導致學生常陷入「不知所措」的狀況。

除了點出問題，今天論壇上許多高中生更提出解決方法，建議大學訂出更明確指引，讓大家知道各系想看到怎樣的學習歷程；高中也可依照各個領域，製作學習歷程範本給學生參考。

也有學生建議，高中課程排得很滿，應該規定要保留一堂課，讓老師好好教如何製作學習歷程。每學期的上傳截止日期也可再放寬，可訂在開學前2週，讓老師在寒暑假有更多閒暇時間指導。

對此，今天與會的國民及學前教育署組長張永傑表示，要不要建立學習歷程的「樣板」，涉及價值的抉擇。他擔心如果有樣板，反而會窄化學習歷程的多面性，但學校或可在輔導課程中鼓勵分享，讓學生瞭解別人怎麼做學習歷程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部長潘文忠在下午場次中提到，教育是要給學生更多的「支持」，而不是過多的「框架」；如果大家都按照樣板、範本，製作出來的學習歷程會長得一模一樣，跟自主學習的理念產生衝突。

潘文忠說，台灣不是每個人都要成為「護國神山」（指台積電）的一員，尤其在少子女化趨勢下，每一人都要成為支撐社會的重要角色，教育不該是製造標準化的產品。他期許學子在國高中階段多方試探、多瞭解自己，學習過程一定會有壓力，但回頭來看，會欣慰自己在這個階段有好好想過。（編輯：陳仁華）1110811