男子罹B肝10多年未追蹤 肚脹醫院檢查變肝癌

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）53歲詹男罹患B肝10多年未追蹤，感覺肚子悶脹前往醫院檢查發現竟變肝癌，腫瘤已侵犯肝門靜脈，彰化醫院醫師安排詹男服用標靶藥物加上呼吸調控放射線治療，讓腫瘤幾乎消失。

衛福部彰化醫院今天發布新聞稿指出，53歲詹男是B型肝炎患者，以為沒症狀就沒追蹤，今年6月左右開始覺得肚子脹脹悶悶的，前往彰化醫院檢查才發現右肝部位出現10公分大腫瘤，且擴散到肝門靜脈。

彰化醫院腫瘤中心主任宋時雨指出，詹男哥哥曾罹患肝癌，接受肝臟移植後恢復健康，詹男以為只要換肝就能處理肝癌問題，不過醫師認為，即使接受換肝，肝門靜脈的癌細胞還是會擴散。

宋時雨說，肝門靜脈負責將營養送進肝臟，肝癌細胞只要侵犯肝門靜脈就容易引發肝內癌轉移及遠處器官轉移，治療會更加困難，因此建議患者先處理肝門靜脈的腫瘤，於是安排詹男口服標靶藥物以及使用呼吸調控放射線治療。

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宋時雨表示，呼吸調控放射線治療利用氣閥和口含吸管讓患者閉住呼氣，患者自己手持按鈕，閉氣時可減少腫瘤隨著呼吸移動，能將放射線施打在腫瘤位置上，確保每次治療都能準確破壞腫瘤，避免傷害正常組織。

宋時雨指出，詹男在1個多月內接受15次放療後，肝門靜脈腫瘤幾乎消失，目前正在評估進行肝臟移植及腫瘤栓塞治療手術，呼籲B型肝炎帶原者一定要每半年定期檢查1次，一有異狀才可早期治療。（編輯：陳仁華）1110811