環署推數位管理中心 320輛垃圾車裝鏡頭掌握行程

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為降低垃圾車在清運過程職災風險，行政院環境保護署今年與桃園、新竹清潔隊合作，建立推動約320輛垃圾車做示範，每車加裝8顆攝影鏡頭及GPS系統，並將資訊即時回傳至遠端監控平台。中央社記者張雄風攝 111年8月11日

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（中央社記者張雄風台北11日電）環保署推動「環保數位科技管理中心」，除透過大數據建立雲端資料外，也落實基層管理，如在垃圾車加裝攝影鏡頭及GPS，可掌握行程管理及安全，今年與桃園、新竹試辦約320輛。

行政院環境保護署推動「環保數位科技管理中心」，建立「督察視覺化資訊平台」，目前已累積全台7億2312萬筆環境資料；另外也以物聯網統合建置垃圾車遠端監控平台，除了在垃圾車上加裝8顆攝影鏡頭外，也搭配GPS，掌握車輛管理及避免隊員值勤風險。

環保署環境督察總隊科長林坤樟今天對媒體表示，「督察視覺化資訊平台」其實已經陸續累積近3至5年的資料，與傳統稽查最大的不同在於，過去是民眾檢舉後，針對附近的公司，查許可證資料、進出廠資料，收集完成後才能申請進廠稽查。

林坤樟進一步說明，現在科技執法，事前透過大數據可以揪出疑似污染工廠，鎖定目標後可以去查；配合科技工具，如空拍機、熱顯像儀等，提高案件收集、破獲的效率。

林坤樟舉例，在進廠稽查時，過去需要準備厚厚一疊紙本資料，現在稽查員只需要帶著平板，就可以透過雲端查詢該廠的數據；透過科技稽查，可省去查找紙本資料、手寫記錄等的時間，估算下來平圴一年可節省1000小時。

另外，為降低垃圾車在清運過程職災風險，林坤樟提到，環保署今年與桃園、新竹清潔隊合作，建立推動約320輛車做為示範，每車加裝8顆攝影鏡頭及GPS系統，並將資訊即時回傳至遠端監控平台。

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林坤樟說，全台垃圾車約5400輛，另外還有資源回收車，都會朝智能方向推動；現在透過行控中心，可第一時間調配清運車輛，包括路線有沒有偏離、駕駛是否疲勞駕駛等狀況，行控中心都會知道；現在各縣市清潔隊都有興趣加入，未來可落實全台環保清運車輛數位化管理。

除此之外，林坤樟表示，現在已在台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區試辦自動掃街機器人「小掃弟」，若試辦達一定成效，不排除擴大辦理。希望透過科技滿足政府、產業、社會與國民生活對於「環境管理」的期待與需求。（編輯：管中維）1110811