早期三陰性乳癌 醫師：術後輔助治療降低復發

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）乳癌是國內女性好發癌症之一，中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智今天表示，其中高風險的早期三陰性乳癌，手術後接續免疫輔助治療，可降低近4成遠端惡化或復發風險。

劉良智與台中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤今天一起出席「高風險早期三陰性乳癌」說明會，邀請病友參加，分享治療早期三陰性乳癌的新趨勢，2名病友並在會中送上卡片給劉良智與林金瑤，感謝醫師的治療才度過難關。

病友之一的小魚是全職媽媽，她說，28歲在洗澡時突然摸到乳房有硬塊，就醫檢查是「高風險早期三陰性乳癌」，已是2寶媽的小魚，當下只想著「我可以陪我的小孩多久？」在先生的支持下，她決定堅強面對病魔，如今她已33歲，至今癌症未發現復發。

林金瑤表示，三陰性乳癌是指雌激素、黃體素、第2型人類上皮生長受體等3種接受體呈現陰性，其中若符合「腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移」或「腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移」條件，即為高風險早期三陰性乳癌。

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林金瑤指出，高風險早期三陰性乳癌患者，過去大多只能選擇化學治療，近年隨著免疫治療藥物的發展，若化學治療合併免疫治療，有機會提升「病理完全緩解」機率，且能同時降低復發風險，追求更長的存活時間。

劉良智則說，國際研究發現，高風險性早期三陰性乳癌患者手術前接受化療合併免疫治療的前導性輔助型治療，手術後接續免疫輔助治療以鞏固療效，可以將病理完全緩解率提升到超過6成，並且降低近4成遠端惡化或復發風險。（編輯：黃世雅）1110812