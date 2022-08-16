BA.4染疫個案家人定序結果 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）國內出現首例Omicron BA.4本土病例，3名同住家人均採檢陽性，疑似為一起家庭群聚，家人定序結果備受關注，中央流行疫情指揮中心下午2時記者會將說明最新疫情。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，指揮中心昨公布天新增1萬5596例本土個案，與上週同期確診數相當，並表示本土個案數已經降至谷底，可見未來病例數隨時可能回升；另外，新增1名6歲男童染疫後出現MIS-C，這名兒童目前住院治療中。

國內昨天新增首例BA.4本土病例，BA.4個案3名同住家人快篩陽性，已安排PCR採檢及定序，因為還沒確認為BA.4，只能說是疑似家庭群聚，國內本土BA.5累計58例。家人定序結果是今天記者會關注焦點之一。

BA.5本土疫情最快1至2週後上升，疫情高峰確實可能發生在9月底、10月初，若疫情嚴峻單日恐增6萬例確診，嬰幼兒疫苗接種作業持續，127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗預計本週到貨，將儘速完成檢驗封緘程序，最快下週開打，疫苗是否今天到貨，備受關注。

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本土BA.5疫情將近，指揮中心昨天起開賣第4輪快篩實名制，每份5劑共500元，每人最多可買2份。截至昨天上午11時5分，實名制銷售共9449份，0至6歲免費領取共6952份。指揮中心呼籲，民眾儘速購買，不要等疫情嚴重才買，屆時可能會有排隊情形。

根據指揮中心統計，今年1月至8月14日，本土輕症、無症狀個案累計482萬8505例、占99.54%，中症累計1萬2385例、占0.25%，重症累計9977例、占0.21%，其中死亡累計8604人。（編輯：陳政偉）1110816