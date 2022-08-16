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台東熱氣球嘉年華閉幕 45天吸引123萬人次造訪

2022/8/16 10:52
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）今年台東國際熱氣球嘉年華活動，昨晚在絢麗的光雕音樂會後閉幕，台東縣政府統計，為期45天的活動吸引123萬人次造訪。

台東縣鹿野鄉高台社區大草原，昨天下午4時過後已擠滿了人潮，入夜後18顆熱氣球陸續噴火點亮草原，接著無人機升空寫下相約2023年，在原民音樂組合「動力火車」熱情歌舞後，為7月2日登場的國際熱氣球嘉年華活動畫下句點。

台東縣政府交通及觀光發展處今天上午發布統計資料，今年邀請20顆首度登陸台灣的國外造型球，包含來自日本的養樂多超人與熊本熊、美國的貓王球、巴西的耶穌球等，療癒又壯觀的畫面十分吸睛，共吸引123萬人次來台東「追球」。

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台東縣長饒慶鈴表示，每年「台灣國際熱氣球嘉年華」都嘗試注入新元素，從製作全球唯一且台東限定的HELLO KITTY造型熱氣球、傍晚的驚喜小光雕、震撼人心的熱氣球燃燒器噴火繞場，以及今年熱氣球與無人機的共演等。

饒慶鈴說，這些都集合了國發會、交通部觀光局、企業夥伴的鼎力支持、全體工作團隊的盡力付出，以及觀眾的熱情參與，才能成就每年如此精彩的熱氣球嘉年華，相約明年再見。（編輯：謝雅竹）1110816

饒慶鈴
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