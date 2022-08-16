台大校長候選人李百祺：訓練做好就不怕論文爭議

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近年公眾人物屢有學術倫理爭議，台灣大學校長候選人李百祺（圖）16日出席治校理念說明會，強調比起亡羊補牢的「後端處理」，更重要的是教授正本清源是把訓練工作做好。中央社記者陳至中攝 111年8月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）近年公眾人物屢有學術倫理爭議，台灣大學校長候選人李百祺今天表示，正本清源應把訓練工作做好，也呼籲各界要相信台大可以秉持誠信、正直處理爭議事件。

台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會今天進入第2天，由電機系特聘教授李百祺、法律系講座教授陳聰富輪番上陣。

由於近年不斷有公眾人物的論文出現爭議，學術倫理議題成為關注焦點。李百祺表示，維護聲譽是每一所偉大的大學最重要的事，一旦發生學術倫理事件，希望社會各界能對台大有信心，相信台大可以秉持誠信、正直來處理，維護金字招牌。

李百祺強調，比起亡羊補牢的「後端處理」，更重要的是教授正本清源是把訓練工作做好。畢竟論文是學習的一部分，從一開始就要建立正確的研究態度，從提案、研究倫理審查、動物試驗倫理，到統計數據整理等，都必須正本清源，營造正確的環境和師生互動模式。

李百祺在會後接受媒體聯訪，被問及未來碩士班能不能只修學分、不寫論文？他說，各研究所可針對學生們真正想要學習的目的來討論。

治校理念部分，李百祺是現任研發長，曾在美國矽谷工作，擁有多年業界經驗。他今天提出「2050永續台大計畫」，聚焦於「以人為本」的精神和「永續思維」，具體提出設置博士級研究人員生涯發展中心，支持年輕教授，「讓下一個世代有跟我們一樣或更好的發展機會」。

李百祺也提出要鬆綁和重建課程，落實課程模組，加速嘗試「院學士」和「校學士」模式。在校務治理上，則要善用數據資料強化IR（校務研究）。

現任台大校長管中閔去年宣布不續任，校方展開校長遴選，共9名候選人，15日到18日、以及22日共舉辦為期5天治校理念說明會，每天有2名候選人上場，接受師生現場及線上提問。（編輯：張芷瑄）1110816