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輝瑞嬰幼兒疫苗何時到貨 指揮中心下午說明

2022/8/17 10:24
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（中央社記者陳婕翎台北17日電）127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗預計本週到貨，將儘速完成檢驗封緘程序，最快下週開打，疫苗是否今天到貨，備受關注，指揮中心下午2時記者會將說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增2萬2902例本土個案，新增16人死亡，死亡人數是自5月11日以來最低，為相隔97天來最低紀錄；長照機構疫情同樣處於低點，致死率約2.66%。

國內首例Omicron BA.4本土個案的3名同住家人快篩陽性，已安排PCR採檢，若病毒量足夠多才可能定序，因為還沒確認為BA.4，只能說是疑似家庭群聚，而國內本土BA.5累計58例。

桃園市機師職業工會昨天發函給中央流行疫情指揮中心及民航局，盼能鬆綁機組員在外站管制措施。指揮中心發言人莊人祥表示，航空機組員已優先實施入境「0+7」天制度，由民航局對過去2個月實施情形提出報告及具體建議，再進行後續評估，最新進度備受關注。

另外，指揮中心宣布15日起開賣第4輪快篩實名制，每份5劑共新台幣500元，每人最多可買2份。指揮中心呼籲民眾儘速購買，不要等疫情嚴重才買，屆時可能會有排隊情形。

根據指揮中心統計，今年1月至8月15日，本土輕症、無症狀個案累計484萬4053例、占99.54%，中症累計1萬2407例、占0.25%，重症累計9995例、占0.21%，其中死亡累計8620人。（編輯：張雅淨）1110817

莊人祥
8/16本土2萬2902例 增16死、40例中重症[影] 機組員盼外站隔離鬆綁 莊人祥：由民航局評估考量
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