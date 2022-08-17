男子健身左肩啪一聲 胸大肌斷裂得手術復健

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（中央社記者張榮祥台南17日電）愛上健身房的陳姓男子，練習俄式伏地挺身時，聽到左側肩膀「啪」了一聲，突然無力，陳男以為是肌肉拉傷，3星期後仍無法提重物，就醫確認是胸大肌斷裂，接受手術縫合及復健。

成大醫院骨科部運動醫學科醫師許凱嵐今天指出，26歲陳男已鍛鍊出健壯身材，卻在練習俄式伏地挺身時，聽到左側肩膀「啪」了一聲，突然無力，陳男以是肌肉拉傷，休息幾天就好，未料過了3個星期仍無法出力提重物，甚至連拉褲子都會痛，只能求醫就診。

醫師檢查，陳男左側鎖骨下方較為凹陷，左上臂有一些瘀血，肩關節雖活動自如，但是在抵抗肩關節內收及前推時非常疼痛。X光檢查無異常，超音波檢查卻發現肱骨前側有些積液，磁振造影檢查確認是胸大肌肌腱完全斷裂。

陳男被確認是胸大肌斷裂後，立刻安排手術，將斷裂胸大肌肌腱重新縫合到肱骨上，術後復健，經過半年治療與追蹤，肌力逐漸增強，肌腱已癒合，但未來運動還是要特別留意。

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許凱嵐表示，胸大肌是一片扇形肌肉，近端附著在鎖骨和胸骨上，遠端肌腱連接在肱骨上，讓上臂做內收、內轉及前推等動作；胸大肌非常強大，臨床上胸大肌斷裂不常見，但近年來健身運動興起，越來越多年輕人積極鍛鍊胸大肌，增加斷裂機會。

胸大肌若僅部分斷裂，可靠物理治療復原，如果是完全斷裂，通常需手術修補，否則內轉、內收的肌力難以回復。值得注意的是，胸大肌斷裂後不影響肩關節活動，常延誤治療，延誤太久將造成肌腱萎縮，可能就要進行肌腱移植手術，預後也會較差。（編輯：黃世雅）1110817